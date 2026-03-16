Rugby | Savona perfetto contro le Province dell'Ovest, bene anche l'Under 16

Il Savona Rugby si prende la scena nel fine settimana del rugby ligure, firmando la vittoria più netta del turno e consolidando il primato nel campionato di Serie C.

La formazione biancorossa ha dominato la sfida contro Province dell'Ovest Rugby, imponendosi con un eloquente 52-0 che non lascia spazio a interpretazioni.

Grazie a questa affermazione, il Savona sale infatti a 53 punti, mantenendo il comando del girone davanti al CUS Genova Rugby, fermo a quota 33 dopo la sconfitta nel derby contro Amatori Genova Rugby per 29-12. Alle spalle delle prime due restano in corsa Province dell’Ovest (28) e Cogoleto Rugby (27).

Proprio il Savona è stata protagonista anche a livello giovanile: nella categoria Under 16 i giovani biancorossi hanno superato nettamente Alba Rugby con il punteggio di 72-8.

Il weekend ha visto ovviamente impegnate anche diverse altre squadre liguri. In Serie B il CUS Genova ha centrato un importante successo esterno sul campo di Sondrio Rugby per 31-14, risultato che consente ai genovesi di restare saldamente al comando della classifica con 66 punti, davanti al Monferrato Rugby.

Nel campionato di Serie A femminile il CUS Genova ha invece pareggiato 19-19 contro Roma Women Rugby, al termine di una gara equilibrata che lascia le universitarie al quinto posto provvisorio della graduatoria.

Per quanto riguarda i campionati giovanili, spicca la larga vittoria dell’Under 18 della Pro Recco Rugby, capace di travolgere Fossano Rugby con un netto 69-6.

Il fine settimana ha visto inoltre una grande partecipazione di giovani atleti nei festival dedicati al minirugby: a Sanremo si è disputato il Festival del Rugby, con numerose squadre Under 14 maschili e femminili e le ragazze Under 16protagoniste in campo, mentre a La Spezia sono scesi in campo i più piccoli della categoria Under 12, confermando la vitalità e la crescita del movimento rugbistico regionale.