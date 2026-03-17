Rugby | Il Savona torna in serie B: Province dell’Ovest battuto 52-0, è festa con tre giornate d'anticipo!

"È tutto vero… l’abbiamo fatto di nuovo".

Con queste parole cariche di entusiasmo il Savona Rugby ha annunciato la conquista della promozione diretta in serie B, arrivata con tre giornate di anticipo al termine di una stagione fin qui impeccabile. La certezza matematica è giunta grazie alla netta vittoria per 52-0 contro il Province dell’Ovest, risultato che certifica l’undicesima affermazione consecutiva per la formazione biancorossa guidata da Alejandro Eschoyez.

Una partita a senso unico, in cui i savonesi hanno imposto ritmo e qualità, mettendo a segno otto mete senza concedere alcuna possibilità agli avversari genovesi, rimasti a secco e incapaci di oltrepassare la linea di meta. Lo score finale, 52 a 0, racconta con chiarezza l’andamento dell’incontro.

Il successo rappresenta il coronamento di un percorso costruito con continuità e determinazione: un traguardo importante, che restituisce la squadra alla serie B e premia il lavoro svolto durante tutta la stagione.

"La strada è ancora lunga e il campionato non è ancora giunto al termine ma ci sono tutti i presupposti per potersi divertire ancora e per togliersi delle soddisfazioni sportive. Lasciateci festeggiare ancora un po perché finalmente possiamo dirlo… Siamo tornati", concludono dal club del presidente Dario Ermellino.