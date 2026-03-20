Rugby | Il Savona torna in campo dopo la promozione, appuntamento con la Pro Recco per i biancorossi

Il weekend del rugby ligure si annuncia intenso, con tutte le categorie pronte a scendere in campo. Tra le squadre più attese c’è il Savona, fresco di promozione in Serie B, che domenica prossima sarà ospite della Pro Recco sul campo Carlo Androne.

Nel maschile, in Serie C, occhi puntati anche su Imperia-CUS Genova e RFC Spezia-Province dell’Ovest, mentre in Serie B il CUS Genova ospiterà il San Mauro. Tra le ragazze, la Serie A vedrà la Riviera affrontare il CUS Genova.

Il weekend sarà ricco anche di appuntamenti giovanili: dagli Under 18 e 16 alle attività Seven femminili e ai raggruppamenti dei più piccoli a La Spezia e Savona. In particolare, la trasferta di Ivrea-Savona tra gli Under 16 offrirà un’altra occasione per valutare il talento emergente della società biancoblù.