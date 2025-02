Calcio, Eccellenza. Domenica che conta per le savonesi, Rivasamba - Celle Varazze vale un pezzo di campionato

Arrivati alla diciannovesima giornata è ancora presto per parlare di scontro decisivo, ma è evidente che un’eventuale successo odierno del Rivasamba a Celle Ligure spianerebbe la strada degli orange verso la promozione in Serie D.

Toccherà alla formazione di mister Pisano provare a porre il freno ai levantini e a riaprire il campionato riportandosi, in caso di successo interno, a un solo punto dalla capolista.

Spettatore interessato è il Pietra Ligure, ma i biancocelesti dovranno in primis pensare al proprio incontro, al Gambino, con il sempre ostico Arenzano.

Gara dal peso specifico tutt’altro che indifferente anche per la San Francesco Loano, in un vero confronto diretto per emergere dalla zona playout contro il Molassana.