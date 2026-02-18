 / Calcio

Coppa Liguria di Seconda Categoria | Primo round nel girone di semifinale per la Nolese, stasera la sfida all'Alta Val d'Orba

E' una fase della stagione a ritmo serrato per la Nolese che, dopo il rotondo successo sul Sassello in campionato, è pronta a battezzare il girone di semifinale di Coppa Liguria.
Primo round questa sera, alle 21:00, contro l'Alta Val d'Orba, poi tra metà e fine marzo i restanti due incontri al Mazzucco con Casellese e Recreativo.
Proprio il Recreativo ha battuto a domicilio ieri sera la Casellese con il risultato di 3-1.
Livescore su Svsport.it, arbitra Pesce di Novi Ligure.
 

