E' una fase della stagione a ritmo serrato per la Nolese che, dopo il rotondo successo sul Sassello in campionato, è pronta a battezzare il girone di semifinale di Coppa Liguria.
Primo round questa sera, alle 21:00, contro l'Alta Val d'Orba, poi tra metà e fine marzo i restanti due incontri al Mazzucco con Casellese e Recreativo.
Proprio il Recreativo ha battuto a domicilio ieri sera la Casellese con il risultato di 3-1.
Livescore su Svsport.it, arbitra Pesce di Novi Ligure.
In Breve
mercoledì 18 febbraio
martedì 17 febbraio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio | 18 febbraio 2026, 09:05
Coppa Liguria di Seconda Categoria | Primo round nel girone di semifinale per la Nolese, stasera la sfida all'Alta Val d'Orba
E' una fase della stagione a ritmo serrato per la Nolese che, dopo il rotondo successo sul Sassello in campionato, è pronta a battezzare il girone di semifinale di Coppa Liguria.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?