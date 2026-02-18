Calcio | Il Pietra Ligure nel tempio del Moccagatta, battere l'Alessandria è l'unica via per ambire ai quarti di Coppa

Al Pietra Ligure servirà una vittoria di peso — possibilmente con almeno due reti di scarto — per tenere accese le speranze di qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza, dopo la sconfitta con la Solbiatese di sette giorni fa. Ma al di là del verdetto del campo, in casa biancoceleste l’emozione è palpabile: calcare il prato del "Moccagatta", tempio del calcio del Nord-Ovest, è motivo di profondo orgoglio per l'intero sodalizio ponentino.

L'Alessandria sta onorando il proprio blasone forte del dominio sul proprio girone di Eccellenza: con 11 punti di vantaggio sul Cuneo, la squadra di mister Merlo sta dimostrando uno strapotere tecnico che lascia poco spazio alle inseguitrici. Inoltre, tra le fila dei piemontesi non mancano i volti noti al calcio locale: dai trascorsi di Alessio Cargiolli (Albissola e San Francesco Loano) all'ex centrocampista di Savona e Albenga, Mattia Grandoni.

Il vero pericolo per la retroguardia pietrese ha però un nome preciso: Modou Diop, autore di una stagione straordinaria con già 23 gol a referto. Per quanto riguarda le scelte di formazione, dal "Devincenzi" si riscontrano due assenze: la prima è quella di Omar Leo, assente per la più lieta delle ragioni, essendo diventato papà da pochi giorni. Ravoncoli invece è stato fermato dalla febbre.

L'incontro sarà diretto dal signor Marco Matera (Bari), assistito da Marco Mirabella (Acireale) e Gabriele Marino (Parma). Il ruolo di quarto ufficiale è affidato a Marco Belingheri (Lecco).

Fischio d’inizio fissato per le 14:30. Potrete seguire ogni azione del match grazie alla webcronaca e al livescore in tempo reale su Svsport.it.