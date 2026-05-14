Ginnastica | La Polisportiva Quiliano festeggia il bronzo di Giulia Corte, il presidente Pastorelli: "Ci hai fatto commuovere"

È iniziato sotto il segno delle emozioni il campionato nazionale CSI di ginnastica ritmica per la Polisportiva Quiliano, impegnata da ieri a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. La prima giornata ha subito regalato una grande soddisfazione alla società savonese grazie a Giulia Corti, protagonista di un brillante podio nella prova alle clavette, dove ha conquistato una splendida medaglia di bronzo.

Un risultato che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dell’ambiente quilianese, come racconta il presidente della Polisportiva Quiliano, Aureliano Pastorelli.

“Per la nostra società il campionato nazionale CSI è iniziato nel migliore dei modi, con una prima gioia che speriamo non sia l’ultima – spiega Pastorelli –. Giulia Corti ha conquistato il bronzo alle clavette, e per noi ogni partecipazione a un campionato nazionale rappresenta sempre un momento speciale”.

Il presidente ha poi voluto evidenziare il valore più profondo dell’esperienza sportiva, oltre il risultato agonistico.

“Rappresentiamo il comune di Quiliano, un intero territorio, la provincia e la regione. Giulia era l’unica atleta ligure in gara. Ma il nostro ruolo va oltre lo sport: siamo un punto di riferimento per tanti giovani, li teniamo lontani dalle strade sbagliate, dai pericoli e dalle difficoltà quotidiane. Questo dovrebbe essere l’obiettivo principale di chi fa sport a livello dirigenziale, e dovrebbe esserlo anche per chi governa”.

Infine, un pensiero affettuoso alla giovane atleta protagonista della giornata.

“Complimenti Giulia. Ti sei emozionata fino alle lacrime per la gioia, e hai fatto emozionare anche me”.

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