Giudice Sportivo | Serie D. Omologato il risultato di Celle Varazze - Cairese, Ligorna a Vado senza Sabbione e mister Pastorino

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 15/ 2/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CELLE VARAZZE F.B.C. - CAIRESE
Il Giudice Sportivo
Delibera di rigettare il reclamo;
di dichiarare regolare lo svolgimento della gara e, per l’effetto, conferma il risultato conseguito sul campo: Celle Varazze – Cairese 0-1;
di addebitare il contributo di reclamo al CELLE VARAZZE FBC SSD ARL.
di condannare la società CELLE VARAZZE FBC SSD ARL al pagamento delle spese in favore della ASD CAIRESE 1919, per un importo pari ad euro 500,00, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 55, comma 1, C.G.S.
GARE DEL 28/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BELLOMO LUCA
(LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica.
LECCESE MASSIMILIANO
(SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)
Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PICCIOLI MATTIA
(LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.
CATTANEO MATTEO
(SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)
Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ANZALONE CRISTIANO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GHIGLIOTTI DAVIDE (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCAVO GIUSEPPE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica.
PASTORINO MATTEO (LIGORNA 1922)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro.
SECCHI EROS (VADO FC 1913)
Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica.
AMMONIZIONE (II INFR)
CICERI ANDREA
(VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BOHLI OMAR
(SANREMESE CALCIO SSD A RL)
Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
TOMA ANDREA (ASTI)
SABBIONE ALESSIO (LIGORNA 1922)
POMPILIO EDOARDO FRANCES (NOVAROMENTIN SRL)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GARCIA MAGNELLI MATEO (ASTI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
INSOLITO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)
BONDIOLI ANDREA (VADO FC 1913)
PALAZZOLO NICOLO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)