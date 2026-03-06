Sci | Alberto Maria Florean conquista due finali nazionali, appuntamento a Corno e Ponte di Legno

Entra nel vivo delle finali nazionali lo sci alpino anche per i giovani atleti.
Alberto Maria Florean, categoria Cuccioli 2 (anno 2014) portacolori del Mondole’ Ski Team Artesina, nelle ultime due settimane ha staccato il pass per entrambe le finali nazionali che si terranno, la prima Criterium, a Corno alle Scale ( BO) dal 18 al 22 marzo, seguita subito dopo dalla Finale Giovanissimi a Ponte di Legno (BS) dal 24 al 27 marzo.
Il primo pass Alberto Maria lo ha staccato 15 giorni fa a Bardonecchia con la prova di slalom gigante, mentre la settimana scorsa è stata un’ottima prova di slalom speciale ad Alpe di Mera a garantirgli l’accesso alla finalissima Criterium, dove anche quest’anno, come già lo scorso a Livigno, i giovani atleti si cimenteranno anche nella prova dello Ski Cross.