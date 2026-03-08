Calcio | Eccellenza. Campionato al bivio con Camporomone - Millesimo e Pietra - Rivasamba

Sette partite alla conclusione del campionato di Eccellenza e la domenica calcistica ligure si prepara a vivere uno dei passaggi più delicati nella corsa alla Serie D.
Campomorone-Millesimo e Pietra Ligure-Rivasamba potrebbero infatti riaprire oppure indirizzare in maniera decisiva la lotta per l’accesso al massimo campionato dilettantistico.
La capolista valbormidese affronterò alle 15:00 uno degli scogli più insidiosi del proprio calendario, scoglio che il Pietra Ligure vuole trasformare in fondamenta per ridurre a due le distanze dal primato.
La squadra di Moraglia dovrà però a sua volta fare attenzione ai calafati, scesi a ponente con l’obiettivo di tentare il sorpasso al secondo posto.
I levantini sono reduci dal successo della scorsa settimana contro la Carcarese, formazione che cercherà il riscatto al Corrent contro una Fezzanese apparsa in calo rispetto al girone d’andata.
Gara della verità, infine, per la San Francesco Loano: dopo il pesante 5-0 incassato ad Arenzano, i rossoblù saranno chiamati a dare una risposta immediata nella sfida contro il Busalla.