Calcio | Prima Categoria A. Il Q&V prova a porre il freno al Ventimiglia, spettatrici attente Dego, Andora, Cengio e Albingaunia

Le dinamiche del girone A di Prima Categoria appaiono ormai piuttosto consolidate, anche se i pareggi di Virtus Sanremese e Ventimiglia — oggi impegnate rispettivamente contro Camporosso e Quiliano & Valleggia — hanno contribuito ad animare la scorsa settimana.

Il testa a testa tra le due squadre dell'estremo ponente ha di fatto ridotto al minimo le possibilità di disputare i playoff. A provare a riaprire i giochi sarà la formazione di Molinaro, con Cengio e Albingaunia pronte a restare in scia.

I granata valbormidesi riceveranno il Borghetto, reduce dal pareggio imposto alla capolista, mentre gli ingauni saranno attesi dallo scontro diretto sul campo della Golfodianese.

Proveranno a rimanere agganciate alla zona alta anche Andora e Dego, ma San Filippo Neri e Cisano cercheranno di conquistare punti preziosi per alimentare la propria rincorsa alla salvezza.