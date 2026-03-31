Rugby | Il Cus Genova torna in A2, promozione matematica dopo la vittoria sul Monferrato

Nello scorso fine settimana si sono disputati diversi incontri per i club liguri,.

In Serie B, il CUS Genova Rugby ha superato in trasferta il Monferrato per 13-19 (1-4), consolidando il primo posto in classifica con 75 punti). Il successo coincide con il ritorno matematico in Serie A per la formazione genovese.

Si tratta del secondo traguardo raggiunto da una squadra ligure nelle ultime settimane, dopo la promozione del Savona Rugby in Serie B.

In Serie C, nel recupero, le Vespe Cogoleto hanno battuto il Pro Recco Rugby per 30-10 (5-0), portandosi a 34 punti in classifica..

A livello giovanile giovanile, in U18 si registrano le vittorie esterne delle Vespe Cogoleto su Rivoli (24-48) e del CUS Genova su San Mauro (20-26), oltre al successo dell’Amatori Genova Rugby contro Pro Recco per 34-28 (mete 4-4).

In U16, pareggio tra URPA e Vespe Cogoleto (29-29), mentre l’RFC Spezia ha superato Valdarno 2 per 31-27.

Oltre a queste gare, si sono svolte in regione le attività delle categorie di base (U14, U12, U10, U8 e U6) e diversi tornei giovanili fuori regione.