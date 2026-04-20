Rugby | Il Savona chiude in bellezza il campionato, espugnata Cogoleto 50-5

L'ultima giornata di Serie C ha confermato il dominio del Savona, che ha battuto le Vespe Cogoleto con un netto 5-50 (0-5 il computo dei punti in classifica). La formazione biancorossa, che aveva già conquistato matematicamente la vittoria del campionato nelle giornate precedenti, conclude questa fase con 64 punti e ottiene la promozione diretta in Serie B.
Per quanto riguarda il resto del girone, l'Amatori Genova si è imposto sul campo della Pro Recco per 20-27, mentre tra Imperia e Province dell'Ovest la sfida si è chiusa in parità (25-25). Il CUS Genova ha superato agevolmente l'RFC Spezia per 14-50.
La classifica definitiva resta tuttavia soggetta all'omologazione del Giudice Sportivo e allo svolgimento del recupero tra Vespe Cogoleto e RFC Spezia:
Squadra
Punti
Savona
64
CUS Genova
44
Province dell'Ovest
41
Amatori Genova
39
Vespe Cogoleto*
34
Pro Recco
30
RFC Spezia*
9
Imperia
9
Campionato Under 18
Nel fine settimana della categoria U18 si segnala l'ampia vittoria della Pro Recco contro il VII Torino (83-8). Risultati alterni per le altre liguri:
CUS Torino - Vespe Cogoleto: 47-22
CUS Genova - Biella: 39-12
Campionato Under 16
Anche in Under 16 il Savona ha ottenuto un successo esterno superando il Moncalieri per 22-50. Di seguito gli altri risultati della giornata:
CUS Genova - San Mauro: 95-0 (15 mete a 0)
Alba 2 - CUS Genova 2: 24-17
VII Torino - Province dell'Ovest: 47-24
RFC Spezia - Tirreno: 6-38