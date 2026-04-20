Rugby | Il Savona chiude in bellezza il campionato, espugnata Cogoleto 50-5

L'ultima giornata di Serie C ha confermato il dominio del Savona, che ha battuto le Vespe Cogoleto con un netto 5-50 (0-5 il computo dei punti in classifica). La formazione biancorossa, che aveva già conquistato matematicamente la vittoria del campionato nelle giornate precedenti, conclude questa fase con 64 punti e ottiene la promozione diretta in Serie B.

Per quanto riguarda il resto del girone, l'Amatori Genova si è imposto sul campo della Pro Recco per 20-27, mentre tra Imperia e Province dell'Ovest la sfida si è chiusa in parità (25-25). Il CUS Genova ha superato agevolmente l'RFC Spezia per 14-50.

La classifica definitiva resta tuttavia soggetta all'omologazione del Giudice Sportivo e allo svolgimento del recupero tra Vespe Cogoleto e RFC Spezia:



Squadra Punti Savona 64 CUS Genova 44 Province dell'Ovest 41 Amatori Genova 39 Vespe Cogoleto* 34 Pro Recco 30 RFC Spezia* 9 Imperia 9

Campionato Under 18

Nel fine settimana della categoria U18 si segnala l'ampia vittoria della Pro Recco contro il VII Torino (83-8). Risultati alterni per le altre liguri:

CUS Torino - Vespe Cogoleto: 47-22

CUS Genova - Biella: 39-12



Campionato Under 16

Anche in Under 16 il Savona ha ottenuto un successo esterno superando il Moncalieri per 22-50. Di seguito gli altri risultati della giornata:

CUS Genova - San Mauro: 95-0 (15 mete a 0)

Alba 2 - CUS Genova 2: 24-17

VII Torino - Province dell'Ovest: 47-24

RFC Spezia - Tirreno: 6-38