Calcio | Seconda Categoria. Notte fondamentale per i playoff, riflettori accesi per Mallare - Spotornese e Murialdo - Bardineto

Ultimo appuntamento prima di Pasqua per il Girone B di Seconda Categoria. A tre giornate dalla conclusio

ne, i recuperi in programma tra stasera e il fine settimana, potranno dare un volto nuovo alla fascia alta dellagrduatoria

Riflettori accesi a Mallare (ore 20:30), dove la Spotornese è chiamata a reagire dopo lo stop contro il Pallare che è costato l’uscita momentanea dalla zona dedicata gli spareggi. I biancocelesti si giocano molto in novanta minuti che pesano più del solito: un risultato negativo complicherebbe sensibilmente la rincorsa promozione.

Non meno interessante il derby tra Murialdo e Bardineto, in programma a Calizzano (ore 21:00. Una sfida sempre sentita, che per i neroverdi assume un valore ancora più significativo in ottica classifica. Il Bardineto, infatti, è chiamato a fare bottino pieno per consolidare la propria posizione e, soprattutto, per non incappare nei rischi legati al distacco in graduatoria.

La soglia dei cinque punti tra le squadre accoppiate negli spareggi resta un fattore determinante: superarla significherebbe annullare il relativo incontro. Playoff che sulla carta addirittura non si potrebbero disputare se il Sassello riuscirà a porre cinque punti tra sè e il terzo posto, attualmente occupato dal Pallare. Un'eventualità che potrebbe trovare compimento sabato, nel caso la squadra di Musso dovesse superare nel terzo recupero la Carcarese Under 21.



