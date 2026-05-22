Calciomercato | Altarese. Crovella saluta dopo il biennio in giallorosso: "Ho conosciuto persone fantastiche, spero di aver lasciato un buon ricordo"

Luca Crovella lascia l'Altarese con la serenità di chi ha raggiunto i propri obiettivi.

L'ormai ex capitano giallorosso ha infatti confermato la propria partenza dal Fornaciari, guardando con soddisfazione al biennio vissuto in Val Bormida.

“Sono stati due anni belli, con due salvezze raggiunte in piena tranquillità. Ho avuto la fortuna di conoscere persone fantastiche che credono fermamente nel concetto di squadra. La mia speranza è di aver lasciato un bel ricordo ai ragazzi e alla società con cui ho condiviso e mi hanno accompagnato in questa avventura”, ha dichiarato con gratitudine il giocatore classe 1997