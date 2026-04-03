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Rubriche | 03 aprile 2026, 07:00

Creatività e magia al Molo 8.44: il weekend di Pasqua continua tra laboratori e spettacolo

Sabato 4 aprile dalle 16.00 spettacolo di magia “Conigli nel cilindro” con il Mago Alex

Creatività e magia al Molo 8.44: il weekend di Pasqua continua tra laboratori e spettacolo

Proseguono gli appuntamenti dedicati alla Pasqua al Molo 8.44, con un secondo weekend che unisce creatività e spettacolo, sempre pensato per il pubblico più giovane e per le famiglie.

Venerdì 3 aprile, dalle ore 16.00, spazio alla fantasia con il laboratorio “Uova e Colori”, un’attività aperta a tutte le età che invita i bambini a decorare uova pasquali e realizzare piccoli animaletti a tema.
Un momento creativo e rilassato, pensato anche per i più piccoli, dove sperimentare colori, materiali e tecniche in un contesto guidato e stimolante.

Sabato 4 aprile, sempre dalle 16.00, arriva invece uno degli appuntamenti più attesi: lo spettacolo di magia “Conigli nel cilindro” con il Mago Alex, già protagonista di precedenti eventi molto apprezzati dal pubblico.

Uno show di circa un’ora che mescola illusioni, ritmo e coinvolgimento diretto dei bambini, seguito da un finale dedicato alle bolle di sapone e alla balloon art, per prolungare la magia anche dopo lo spettacolo.

"Un doppio appuntamento che conferma la volontà del Molo 8.44 di offrire occasioni di intrattenimento accessibili e di qualità, trasformando il centro commerciale in un luogo sempre più vivo, capace di accompagnare le famiglie anche nei momenti di festa" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure. 

I. P.

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