Creatività e magia al Molo 8.44: il weekend di Pasqua continua tra laboratori e spettacolo

Proseguono gli appuntamenti dedicati alla Pasqua al Molo 8.44, con un secondo weekend che unisce creatività e spettacolo, sempre pensato per il pubblico più giovane e per le famiglie.

Venerdì 3 aprile, dalle ore 16.00, spazio alla fantasia con il laboratorio “Uova e Colori”, un’attività aperta a tutte le età che invita i bambini a decorare uova pasquali e realizzare piccoli animaletti a tema.

Un momento creativo e rilassato, pensato anche per i più piccoli, dove sperimentare colori, materiali e tecniche in un contesto guidato e stimolante.

Sabato 4 aprile, sempre dalle 16.00, arriva invece uno degli appuntamenti più attesi: lo spettacolo di magia “Conigli nel cilindro” con il Mago Alex, già protagonista di precedenti eventi molto apprezzati dal pubblico.

Uno show di circa un’ora che mescola illusioni, ritmo e coinvolgimento diretto dei bambini, seguito da un finale dedicato alle bolle di sapone e alla balloon art, per prolungare la magia anche dopo lo spettacolo.

"Un doppio appuntamento che conferma la volontà del Molo 8.44 di offrire occasioni di intrattenimento accessibili e di qualità, trasformando il centro commerciale in un luogo sempre più vivo, capace di accompagnare le famiglie anche nei momenti di festa" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.