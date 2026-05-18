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Calcio | 18 maggio 2026, 18:31

Calcio | La Nolese ha ricevuto la coppa per la vittoria del campionato (FOTOGALLERY)

Le immagini della consegna al Mazzucco di Voze da parte del delegato provinciale, Franco Rebella

Eric Parodi

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