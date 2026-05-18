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Calcio | 18 maggio 2026, 18:59

Calcio | Vado. Il ds Mancuso rilancia: "Qui ci sono i piani per la Serie C, siamo tutti al lavoro per aiutare il presidente Tarabotto" (VIDEO)

Calcio | Vado. Il ds Mancuso rilancia: &quot;Qui ci sono i piani per la Serie C, siamo tutti al lavoro per aiutare il presidente Tarabotto&quot; (VIDEO)

Il Vado ha risposto nel modo migliore, sul campo, alle dichiarazioni prepartita del presidente Tarabotto.

La squadra rossoblù guidata da Sesia non si è lasciata condizionare dall’incertezza legata all’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C, imponendosi con un netto 3-0 sulla Folgore Caratese.

Il direttore sportivo Mancuso ha inoltre ribadito che, sul piano tecnico, la programmazione della stagione 2026/2027 è già stata definita e che, a stretto giro di posta, sono previsti incontri decisivi in tal senso.

Lorenzo Tortarolo

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