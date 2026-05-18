Calcio | Vado. Il ds Mancuso rilancia: "Qui ci sono i piani per la Serie C, siamo tutti al lavoro per aiutare il presidente Tarabotto" (VIDEO)

Il Vado ha risposto nel modo migliore, sul campo, alle dichiarazioni prepartita del presidente Tarabotto.

La squadra rossoblù guidata da Sesia non si è lasciata condizionare dall’incertezza legata all’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C, imponendosi con un netto 3-0 sulla Folgore Caratese.

Il direttore sportivo Mancuso ha inoltre ribadito che, sul piano tecnico, la programmazione della stagione 2026/2027 è già stata definita e che, a stretto giro di posta, sono previsti incontri decisivi in tal senso.