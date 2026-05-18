Calcio | Legino Juniores. Mister Penna incorona i suoi ragazzi: "Squadra praticamente perfetta, siamo completi in ogni reparto" (VIDEO)

E' una stagione che davvero non vuole finire per la Juniores del Legjno.
La vittoria per 5-1 contro il Sant'Andrea San Vito di sabato scorso prolungherà verosimilmente almeno di altre tre settimane gli impegni per il gruppo verdeblu.
Un gruppo che, come ribadito da mister Penna, ha il piacere di lavorare e stare insieme, come confermano gli incredibili risultati ottenuti fino ad oggi.
La semifinale nazionale è infatti dietro l'angolo, a patto di mantenere la giusta concentrazione nella sfida di ritorno a Trieste.
Un premio speciale per il percorso condotto fino ad oggi.