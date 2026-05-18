Calcio | Savona. Mc Donald's dona un defibrillatore alla società biancoblu: "Uno strumento prezioso per la sicurezza del nostro vivaio"

È stato consegnato questo pomeriggio da Fred Kamerbeek, responsabile del punto vendita McDonald’s Savona, un defibrillatore semiautomatico ad Alessandro Delucis, responsabile del settore giovanile del Savona Fbc.
Alla cerimonia di consegna ha preso parte anche l’assessore allo Sport Francesco Rossello.
Il dispositivo, fondamentale per intervenire tempestivamente nelle situazioni di emergenza, sarà messo a disposizione del vivaio biancoblù. Per i tecnici del settore giovanile savonese sono inoltre previsti corsi di formazione dedicati al corretto utilizzo dell’apparecchiatura.