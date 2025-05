Rari Nantes Savona. La lettera di commiato di Gianmarco Nicosia: "Un addio che parla d'amore, con voi sono diventato una persona più forte"

Chiusa ufficialmente la stagione, è arrivato il momento dei saluti tra Gianmarco Nicosia e la Rari Nantes Savona.

Il portiere biancorosso è pronto al trasferimento alla Pro Recco e ad assumere i gradi da titolare in Nazionale ai Mondiali di Singaore, come confermato dal CT Campagna nelle scorse ore.

Il legame tra il portiere romano e la società biancorossa rimarrà comunque indissolubile dopo tre anni di crescita reciproca sia in Italia che in Europa.

"Gimmo" ha voluto affidare ai social la propria lettera di commiato dalla Zanelli, con parole speciali dedicate ad ogni componente del mondo Rari.



"Cari compagni, staff, società, tifosi…

Ci sono momenti nella vita in cui le parole fanno fatica a tenere il passo con le emozioni. Questo è uno di quei momenti.

Dopo tre anni incredibili, è arrivato per me il tempo di salutare questa squadra. Non solo un gruppo di compagni, siamo stati una vera FAMIGLIA. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili: le gioie di una vittoria all’ultimo secondo, i silenzi dopo una sconfitta pesante, le docce negli spogliatoi, le urla nei time-out, le battute stupide tra una serie di vasche e l’altra.

A ognuno di voi voglio dire grazie. Per la dedizione, per le risate, per il supporto nei momenti difficili. Anche quando sembrava impossibile andare avanti, bastava un allenamento con voi per ritrovare la motivazione. Mi mancheranno i vostri volti, le nostre routine, le sfide il lunedì sera, lo schiaccia 5 prima di palestra e vi dico la verità, persino quelle maledette doppie che ci facevano maledire l’esistenza… ma che poi, puntualmente, ci facevano sentire vivi.

Pensate ad ogni sguardo prima di entrare in acqua, ogni urlo dalla panchina, ogni scherzo negli spogliatoi, tutto questo, ha costruito non solo un giocatore migliore, ma soprattutto una persona diversa, più forte.

Non so cosa mi aspetta adesso, ma so cosa lascio: una parte importante di me.

Un pensiero speciale va alla società, che sono sicuro abbia sempre creduto in noi, e ai tifosi che erano lì, in costume (mentale), a sostenerci. Siete stati la nostra forza’

Ci sono addii che fanno male, ma ci sono anche addii che parlano d’amore. Questo è uno di quelli.

Vi porterò sempre nel cuore, con il cloro nei polmoni e il sorriso sul volto.

Con affetto Gimmo ❤️🤍"