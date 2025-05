Volley femminile. Quiliano celebra il team di coach Suglia dopo la promozione in Serie C

La Città di Quiliano è orgogliosa di annunciare un incontro speciale con la squadra femminile del Quiliano Volley, che si terrà sabato 31 maggio alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare, sita in Piazza Costituzione a Quiliano.

L’evento è organizzato per celebrare il prestigioso traguardo raggiunto dalla squadra: il primo posto nel girone “A” della Serie D e la conseguente promozione al campionato di Serie C. Un risultato storico che premia un’intera stagione giocata da protagoniste, con determinazione, talento e spirito di squadra.

Il sogno della Serie C è diventato realtà dopo un campionato affrontato con grinta e grande maturità agonistica. Le ragazze del Quiliano Volley hanno saputo imporsi giornata dopo giornata, dimostrando costanza e capacità di reazione anche nei momenti più difficili. La vittoria finale, arrivata al termine di una partita intensa e carica di emozione, è stata il coronamento di un percorso esemplare.

A rendere possibile questo successo è stato un lavoro meticoloso e appassionato portato avanti dalla Società, dal coach Alessio Suglia, dallo Staff Tecnico e, naturalmente, da tutte le atlete, che con impegno e sacrificio hanno conquistato la vetta della classifica senza mai rallentare il passo.

L’Amministrazione Comunale desidera rendere omaggio a queste giovani atlete che rappresentano un motivo di orgoglio per l’intera comunità quilianese, non solo per i risultati sportivi, ma anche per i valori positivi che incarnano: dedizione, collaborazione, rispetto e passione per lo sport.





Tutta la cittadinanza e i tifosi sono caldamente invitati a partecipare a questo momento di festa e riconoscimento collettivo, per stringersi attorno alla squadra e condividere insieme la gioia di un traguardo che resterà nella storia sportiva della città.