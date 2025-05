Calciomercato, Celle Varazze. Le prime due conferme arrivano in difesa, rinnovo ok per De Benedetti e Padovan

E' una settimana intensa sul fronte rinnovi per il Celle Varazze.

In questi giorni il direttore Umberto Barletta sta infatti portando avanti i colloqui con i giocatori che hanno preso parte alla strepitosa cavalcata che ha permesso alle civette di poter compiere il salto in Serie D e i primi "via libera", in ottica 2025/2026, sono effettivamente arrivati.

Resteranno all'interno dell'organico a disposizione di mister Pisano due difensori: Filippo De Benedetti, centrale classe 1997 ex di Albenga e Finale, e il jolly leva 2000 Gabriel Padovan.

L'elenco delle conferme dovrebbe presto trovare nuovi interpreti, seppur dagli ultimi rumors arrivati dall'Olmo-Ferro si fa strada l'ipotesi di un profondo rinnovamente del roster biancoblu per prepararsi al meglio all'approdo nel torneo interregionale.