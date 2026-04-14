Karate | Podio conquistato al Trofeo Endas Liguria per gli ingauni della Full Metal

Domenica 12 aprile 2026, presso il Palazzetto dello Sport di Genova, si è svolta un’importante competizione interstile di Kata che ha visto protagonisti gli atleti della Palestra Full Metal. La manifestazione, organizzata sotto l'egida di Endas Liguria, ha coinvolto circa 220 partecipanti.

Seguiti con attenzione dal Maestro Vincenzo Tripodi (7° Dan e Docente Endas Liguria) e dal Maestro Giuseppe De Francesco (4° Dan), i karateka della scuola si sono distinti per l'ottimo livello tecnico, ottenendo i seguenti risultati:

Primi classificati: Antonino De Francesco e Gabriele Sirghi. Secondi classificati: Dennis Sirghi, Francesco Gasparini e Chiara Bottigliero. Terzi classificati: Brandon Gheno e Virginia De Francesco. Quarto classificato: Davis Gjoka.

Il Presidente Andrea Grazia e la direzione tecnica hanno espresso grande soddisfazione, ringraziando l'intero gruppo per la dedizione e i traguardi raggiunti. I maestri hanno sottolineato con orgoglio la costante crescita dimostrata dai ragazzi durante l'intera competizione.