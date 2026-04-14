Padel | L'andorese Nicole Gagliolo spicca il volo, è arrivata la convocazione per la Coppa delle Regioni

C’è una piccola stella che brilla nello sport del padel del Ponente Ligure. E’ Nicole Gagliolo che il prossimo 7 luglio festeggerà il suo undicesimo compleanno. Ma prima di spegnere le candeline Nicole parteciperà ad un evento sportivo di altissimo livello.



E’ stata convocata alla Coppa delle Regioni 2026 - Under 12 che si svolgerà a Sibari, in Calabria, dal 28 giugno al 4 luglio. I capitani che accompagneranno i ragazzi durante l’evento saranno i fiduciari tecnici regionali Matteo Savoldi, Giovanni Fornaro, Annalisa Bona e Luca Bioccoli.



«Con questa iniziativa c’è la volontà della Federazione nazionale di sviluppare le capacità di allievi talentuosi un percorso che stiamo portando avanti con convinzione anche noi al Padel Vida Loca di Andora. Il nostro impegno è quello di elevare il grado di attenzione nel processo formativo e quindi monitorare la crescita dei ragazzi per poi segnalarli ai tecnici nazionali per i raduni specializzati», sottolinea Filippo Scola, presidente del club andorese. Nicole, tra l’altro, sta ottenendo successi anche nel tennis. «Una nostra associata che ha davvero molto talento e grande passione», conclude Scola.