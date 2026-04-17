 / Calcio

Calcio | 17 aprile 2026, 10:56

Calcio | Eccellenza. Le designazioni della penultima giornata, arbitro dal Trentino per il derby San Francesco - Pietra Ligure

Bergonzi dirigerà Busalla - Fezzanese

ARENZANO FOOTBALL CLUB – MOLASSANA BOERO A.S.D.

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistente 1: Edoardo Bondi (Genova)

Assistente 2: Andrea Dellerba (Imperia)
 

ATHLETIC CLUB ALBARO – RIVASAMBA H.C.A.

Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)

Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)

Assistente 2: Andrea Amadei (Genova)
 

BUSALLA CALCIO – FEZZANESE

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)

Assistente 1: Riccardo Dell'Imperio (Novi Ligure)

Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)
 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – CARCARESE

Arbitro: Mattia Foresti (Bergamo)

Assistente 1: Palmiro Lisei Scandale (Genova)

Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
 

MILLESIMO CALCIO – GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)

Assistente 1: Francesco D'Andria (Chiavari)

Assistente 2: Alessandro Valdi (Chiavari)
 

SAN FRANCESCO LOANO – PIETRA LIGURE 1956

Arbitro: Jacopo Ricci (Rovereto)

Assistente 1: Giulio Sorace (Genova)

Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)
 

SPORTING TAGGIA SANREMO – FOOTBALL GENOVA CALCIO

Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)

Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)

Assistente 2: Lorenzo Trucco (Imperia)
 

VOLTRESE VULTUR SSDARL – CAMPOMORONE SANT OLCESE

Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)

Assistente 1: Florjana Doci (Savona)

Assistente 2: Catello Gasparo (Genova)

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium