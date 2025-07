Calciomercato. Il passo di Marco Tubino per il centrocampo del Legino

Il comunicato del Legino:

"La società annuncia di aver contrattualizzato l'accordo con l'esterno classe 2001 Marco Tubino.

Giocatore moderno, esterno a tutta fascia dotato di buon piede e grande gamba, che saranno fondamentali per lo scacchiere Verdeblù nella prossima stagione, rapporto firmato fino a giugno 2026.

Le sue ultime 4 stagioni le ha passate con la maglia del New Bragno, mentre prima 2 anni nella parte gialloblù della Val Bormida nella Cairese.

La società dà il benvenuto a Marco e gli augura un in bocca al lupo per una buona stagione".