Calcio, Eccellenza. Domenica prendono il via le finali playoff, primo round a Bergamo tra il Rivasamba e lo SCanzorosciate

Si avvicina il momento decisivo della stagione per le squadre di Eccellenza: domenica 8 e 15 giugno si disputeranno le finali playoff interregionali che assegneranno gli ultimi posti disponibili per la promozione in Serie D. Dopo un lungo cammino, le migliori squadre dei tornei regionali si affronteranno in doppia sfida andata e ritorno, con in palio un posto nel campionato dilettantistico più importante.

Un occhio di riguardo lo avranno anche Vallescrivia e Casarza Ligure, in lista di ripescaggio in caso di salto di categoria del Rivasamba.

A proposito degli orange, la squadra di Del Nero disputerà la gara decisiva in casa, dopo l'andata a Scanzorosciate.



Le gare di andata sono in programma domenica 8 giugno alle ore 16.00, con il seguente programma:

Calcio Sandonà 1922 – Leon (Stadio “Zanutto”, San Donà di Piave - VE)

Scanzorosciate Calcio – Rivasamba H.C.A. (Comunale n.1, Scanzorosciate - BG)

Cannara – Pinerolo (Comunale “A. Spoletini”, Cannara - PG)

Montespaccato – Castelnuovo Vomano (Campo “Le Muracciole A”, Aranova – RM)

Vianese Calcio – Monastir 1983 (Stadio “Mirabello”, Reggio Emilia - RE)

Modica Calcio – Puteolese Real Normanna (Campo “V. Barone”, Modica - RG)

Canosa Calcio 1948 – Città di Gela (Campo “S. Sabino”, Canosa di Puglia - BAT)



Le gare di ritorno si giocheranno domenica 15 giugno, sempre alle 16.00:

Leon – Calcio Sandonà 1922 (Campo Sportivo Comunale n.1, Vimercate - MB)

Rivasamba H.C.A. – Scanzorosciate Calcio (Campo “H.C. Andersen”, Sestri Levante - GE)

Pinerolo – Cannara (Campo “L. Barbieri”, Pinerolo - TO)

Castelnuovo Vomano – Montespaccato (Campo Comunale, Castelnuovo Vomano - TE)

Monastir 1983 – Vianese Calcio (Comunale di Monastir - CA)

Puteolese Real Normanna – Modica Calcio (Campo “A. Bisceglia”, Aversa - CE)

Città di Gela – Canosa Calcio 1948 (Campo “V. Presti”, Gela - CL)