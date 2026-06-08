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Calcio | 08 giugno 2026, 12:21

Calcio | Albissole. Prosegue il recupero di Francesco Bonanni, l'attaccante è stato confermato per la prossima stagione

Calcio | Albissole. Prosegue il recupero di Francesco Bonanni, l'attaccante è stato confermato per la prossima stagione

La nota biancoceleste:

"Dopo il grave infortunio che lo ha colpito la scorsa primavera, Francesco Bonanni è pronto a ripartire con l'Albissole 1909.

Ricevute le rassicurazioni sul buon esito del percorso post-operatorio, Francesco inizierà, sotto la supervisione del nostro Stefano Cantarella, un programma di lavoro specifico finalizzato al recupero della migliore condizione fisica, con l'obiettivo di tornare quanto prima a calcare il rettangolo verde.

La Società Albissole ha sempre auspicato un rapido recupero del proprio atleta, ma la notizia del suo imminente ritorno agli allenamenti ha riempito di gioia tutta la famiglia biancoceleste.
A Francesco vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e di un completo recupero.

Ti aspettiamo in campo, più forte di prima!"

cs

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