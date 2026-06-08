Calcio | Vado. Ora testa alla Serie C, atteso a breve l'annuncio di mister Pastorino

È iniziata oggi, di fatto, la prima settimana del Vado interamente rivolta alla programmazione del prossimo campionato di Serie C.

La volontà del club rossoblù di entrare a far parte dei ranghi della Lega Pro appare ormai scontata: gli stipendi sono stati saldati, il passaggio a Srl è in fase di completamento e l'annuncio del nuovo allenatore sembra ormai imminente.

Salvo colpi di scena, la guida tecnica dovrebbe essere affidata a Matteo Pastorino, il grande "rivale" dell'ultima stagione. L'allenatore genovese ha confermato il proprio valore alla guida del Ligorna, ottenendo risultati importanti senza rinunciare a una proposta di gioco accattivante.

Il plus (così è stato definito dalla dirigenza vadese) potrebbe essere individuato nella capacità di lavorare al meglio con i giovani, un aspetto tutt'altro che secondario, anche alla luce degli incentivi previsti dal regolamento della Lega Pro per l'impiego degli under.

Le prime novità sul mercato potrebbero arrivare a breve, soprattutto sul tema conferme. A Teramo, il direttore sportivo Mancuso ha infatti sottolineato come diversi elementi dell'attuale organico saranno chiamati a rivedere le proprie condizioni economiche qualora intendessero proseguire l'avventura in rossoblù.

La gestione delle risorse sarà uno dei temi centrali della stagione. Le voci di spesa da affrontare sono infatti numerose e rilevanti: dalla fideiussione necessaria per l'iscrizione al campionato all'utilizzo dell'impianto di Sestri Levante, passando per gli interventi programmati per l'adeguamento dello stadioChittolina, il completamento della trasformazione societaria e gli investimenti destinati alla costruzione della squadra che affronterà il debutto tra i professionisti.