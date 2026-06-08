Calcio | Cisano. Michele Galati passa dietro la scrivania, sarà vicepresidente e Team Manager: "Ci metterò tutto me stesso"

La nota biancoblu:

L’ASD Cisano è lieta di annunciare Michele Galati che solo poche settimane fa appendeva gli scarpini al chiodo, ma con un ruolo diverso.

La società gli ha affidato due incarichi fondamentali ed importanti per la prossima stagione.

Michele entra ufficialmente nei quadri dirigenziali come Vicepresidente e assumerà il ruolo di Team Manager della Prima Squadra. Una scelta che premia l’attaccamento alla maglia e l’esperienza maturata in spogliatoio. Sarà il punto di contatto tra squadra, staff tecnico e società, garante della serenità e dell’unità di gruppo che ci hanno sempre contraddistinto. Affiancherà la direzione sportiva aiutando ad intercettare i profili dei giocatori che formeranno la rosa della squadra.

"Sono ancora emozionato e felice per la salvezza raggiunta sul campo.

Non nego che più di una volta, ho avuto ripensamenti sul fatto di non smettere, ma dopo aver ricevuto l’offerta da parte della società, ho capito subito che strada intraprendere.

Ringrazio le persone che mi hanno dato fiducia e che mi hanno voluto vicino a loro.

Sicuramente è la prima esperienza senza le scarpette da calcio, non so come andrà, ma posso dire che ci metterò tutto me stesso per ripagare chi ha creduto fin da subito in me.

Per me Cisano, è CASA"