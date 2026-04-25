Calcio | Imperia. Giuseppe D’Onofrio si racconta: “Questa piazza merita di sognare in grande” (VIDEO)

Da Lavocediimperia.it.



Il neo presidente dell’Imperia Calcio Giuseppe D’Onofrio, si racconta ai microfoni de La Voce dal terreno del “Ciccione”, in una videointervista ricca di spunti: dalle motivazioni del suo arrivo a Imperia, legate al fascino di una piazza storica e appassionata, ai progetti futuri del club, con l’obiettivo di costruire una società solida e valorizzare il territorio; dalla ristrutturazione dello stadio “Ciccione” e del campo Salvo, interventi ritenuti fondamentali per la crescita, al sogno della Serie C, traguardo dichiarato da raggiungere con programmazione e investimenti mirati.

Un’intervista tutta da ascoltare e vedere.

(Video Marco Ausenda)