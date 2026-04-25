 / Calcio

Calcio | 25 aprile 2026, 10:48

Calcio | Imperia. Giuseppe D’Onofrio si racconta: “Questa piazza merita di sognare in grande” (VIDEO)

Sul terreno del “Ciccione”, il nuovo presidente svela ambizioni, progetti e visione per il futuro nerazzurro

Calcio | Imperia. Giuseppe D’Onofrio si racconta: “Questa piazza merita di sognare in grande” (VIDEO)

Da Lavocediimperia.it.


Il neo presidente dell’Imperia Calcio Giuseppe D’Onofrio, si racconta ai microfoni de La Voce dal terreno del “Ciccione”, in una videointervista ricca di spunti: dalle motivazioni del suo arrivo a Imperia, legate al fascino di una piazza storica e appassionata, ai progetti futuri del club, con l’obiettivo di costruire una società solida e valorizzare il territorio; dalla ristrutturazione dello stadio “Ciccione” e del campo Salvo, interventi ritenuti fondamentali per la crescita, al sogno della Serie C, traguardo dichiarato da raggiungere con programmazione e investimenti mirati. 

Un’intervista tutta da ascoltare e vedere.

(Video Marco Ausenda)

Diego David

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium