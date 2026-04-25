Calcio | Juniores d'Eccellenza INFINITO LEGINO! IL TITOLO REGIONALE ARRIVA AI CALCI DI RIGORE

LEGINO - SESTRESE 3-3 (14' Xhakosi, 25' Campus, 111' Palomba - 22' Carminati, 76' Raschillà, 119' Cavaliere)
5 L) ALPICROVI GOL
5 S) REBOLINI GOL
4L ) PALOMBA GOL
4 S) RASCHILLA' GOL
3 L) ANGELI GOL
3 S) CASTELLI, PARA ROSSI
2 L ) GOL PALATTELLA
2 S) GOL MASIERI
1 L) GOL PESCIO
1 S) GOL MARTINO
RIGORI
16' SI VA AI CALCI DI RIGORE
15' ci sarà un minuto di recupero
14' IL PAREGGIO DELLA SESTRESE! CAVALIERE, CROSS RADENTE DEVIATO DI TESTA IN MANIERA IMPECCABILE
12' ultimi scampoli di gara, prova a stringere i denti il Legino
9' intervento in ritardo di De Fazio, subito ammonito il giocatore neoentrato
6' IL VANTAGGIO DEL LEGINO! PALOMBA! PUNIZIONE QUASI DAI 30 METRI DI RARA POTENZA, BORRIELLO PARTE IN RITARDO E NON INTERCETTA LA SFERA
5' ammonito Castelli
3' controllo e destro di Martino, il piattone non si apre abbastanza rispetto allo specchio di Rossi
1' subito cambio Legino, De Fazio per Ottavi
SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARI
15' collo di Pescio da dentro l'area, attento Borriello
13' traversa di Palattella direttamente su calcio di punizione! Partita infinita al Gambino!
11' prova a scuotersi il Legino, ancora un angolo guadagnato, ancora Angeli non distante dal bersaglio grosso
9' riprende il gioco e subito un'occasione di testa per Angeli. Pallone non lontano dallo specchio, mani sul volto per il centrale del Legino
6' problemi alla caviglia per Stefanelli, entra Calabrese
1' si riparte!
PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE
49' terminano i minuti regolamentari sulla punizione a lato di Palattella, tra poco i supplementari
45' saranno quattro i minuti di recupero
41' Frakulli per Cordì, ancora un cambio per la Sestrese
40' traversa Sestrese. il Legino deve stringere i denti e agguantare i supplementari
34' ammonito Ottavi
33' sembra stanca la squadra verdeblu, c'è troppa distana tra i reparti
31' IL NUOVO PAREGGIO DELLA SESTRESE! RASCHILLA' GRANDE GIRATA DI TESTA A TROVARE L'ANGOLINO BASSO, NULLA DA FARE PER ROSSI
29' Cavaliere per Marini, nuovo cambio Sestrese
28' Borriello esce su Alpicrovi, il giocatore del Legino a terra dopo il tocco dell'estremo difensore sulla schiena. Manata debole per convinvcere Campodonico ad assegnare il penalty
27' angolo Sestrese, Rebolini può girare di testa la sfera priva di marcatura, palla fuori di un metro alla destra di Rossi
25' Paina per Campus, proseguono le sostituzioni per il Legino
25' tentativo al volo di Cestelli dai 18 metri, pallone troppo rapido per trovare il tempo della giusta coordinazione
23' giallo anche per Campus, superata la metà ripresa
21' ammonito mister Lo Bartolo
19' Palattella per Xhakosi, secondo cambio Legino
18' Traversa Sestrese! sbaglia l'appoggio all'indietro Angeli, il neo entrato Nicoletti trova il lob a Rossi, il rimbalzo termina la propria corsa sul legno!
17' risponde la Sestrese: Martino per Nicoletti
16' Palomba per Olivero, primo cambio Legino
16' Castelli catechizza i suoi: "Facciamola girare, non buttiamo via il pallone"
14' giallo per Angeli
10' si lotta su ogni pallone al Gambino, gara molto spezzettata
5' punizione Legino, la palla rimbalza davanti alla porta verdestellata, Alpicrovi non riesce però a dar forza al tap in
1' inizia la ripresa, non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
48' bravo il portiere anche sull'ultimo intervento del primo tempo, squadre negli spogliatoi
47' punizione per Carminati, battuta debole intercettata da Rossi
45' saranno tre i minuti di recupero
40' sfortunato Gorrino! Ancora un tiro a porta sguarnita, salvataggio incredibile di testa sulla linea!
38' smanacciata provvidenziali di Rossi, la Sestrese ha guadagnato metri negli ultimi minuti
31' altra opportunità limpida per il Legino, bella iniziativa di Gorrino a sinistra, azione confusa e palla che arriva a Pescio decentrato a destra, la porta con Borriello a terra è spalancata, ma la retroguardia genovese riesce a contenere la battuta
30' Rebolini scalda il destro, blocca Rossi
25' IL LEGINO TORNA SUBITO AVANTI! CAMPUS! INIZIATIVA PERSONALE DEL NUMERO 7, IL DESTRO DEVIATO SPIAZZA BORRIELLO!
22' IL PAREGGIO DELLA SESTRESE! ALLA PRIMA DISATTENZIONE DELLA RETROGUARDIA VERDEBLU ARRIVA IL PAREGGIO VERDESTELLATO, BRAVO CARMINATI A INCROCIARE DOVE ROSSI NON PUO' ARRIVARE
18' primo quarto d'ora a sole tinte Legino, grande approccio dei savonesi
18' vicino al raddoppio Pescio, mancino incrociato dal vertice dell'area piccola fuori di un paio di metri
16' Problemi per il portiere verdestellato Ferraro, entra Borriello
14' LEGINO IN VANTAGGIO! XHAKOSI! GRANDE SCAMBIO IN VELOCITA' AL LIMITE, IL NUMERO UNDICI CONTROLLA E BATTE FERRARO! VERDEBLU AVANTI!
10' controllo e tiro di Pescio dal limite, bello il movimento meno la mira
6' molto aggressivo il Legino in questo avvio, guadagna corner Ottavi con un tiro dal limite. Nulla di fatto dopo la battuta
4' gran bella cornice di pubblico al Gambino, l'impianto di Arenzano è stipato in ogni ordine di posto
1' si parte!
PRIMO TEMPO
LEGINO: Rossi, Alpicrovi, Trisciani, Angeli, Ottavi, Sadiku, Campus, Olivero, Pescio, Gorrino, Xhakosi.
A disposizione: Regazzoni, Paina, Palomba, De Fazio, Di Murro, Palattella, Galotto, Inturri.
Allenatore: Penna e Zunino
SESTRESE: Ferraro, Menegatti, Masieri, Castelli, Stefanelli, Cordì, Marini, Nicoletti, Raschillà, Rebolini, Carminati.
A disposizione: Borriello, Frakulli, Calabrese, Mandrè, Graziani, Bersani, Martino, Giurdanella, Cavaliere.
Allenatore: Lo Bartolo
Arbitro: Campodonico di Chiavari