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Calcio | 25 aprile 2026, 18:24

Calcio | Juniores d'Eccellenza INFINITO LEGINO! IL TITOLO REGIONALE ARRIVA AI CALCI DI RIGORE

Match incredibila al Gambino, terminato sul 3-3 dopo i supplementari

LEGINO - SESTRESE 3-3 (14' Xhakosi, 25' Campus, 111' Palomba  - 22' Carminati, 76' Raschillà, 119' Cavaliere)
 

5 L) ALPICROVI GOL 

5 S) REBOLINI GOL

4L ) PALOMBA GOL

4 S) RASCHILLA' GOL

3 L) ANGELI GOL

3 S) CASTELLI, PARA ROSSI

2 L ) GOL PALATTELLA

2 S) GOL MASIERI

1 L)  GOL PESCIO

1 S) GOL MARTINO

RIGORI

16' SI VA AI CALCI DI RIGORE

15' ci sarà un minuto di recupero

14' IL PAREGGIO DELLA SESTRESE! CAVALIERE, CROSS RADENTE DEVIATO DI TESTA IN MANIERA IMPECCABILE

12' ultimi scampoli di gara, prova a stringere i denti il Legino

9' intervento in ritardo di De Fazio, subito ammonito il giocatore neoentrato

6' IL VANTAGGIO DEL LEGINO! PALOMBA! PUNIZIONE QUASI DAI 30 METRI DI RARA POTENZA, BORRIELLO PARTE IN RITARDO E NON INTERCETTA LA SFERA

5' ammonito Castelli

3' controllo e destro di Martino, il piattone non si apre abbastanza rispetto allo specchio di Rossi

1' subito cambio Legino, De Fazio per Ottavi

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARI
 

15' collo di Pescio da dentro l'area, attento Borriello

13' traversa di Palattella direttamente su calcio di punizione! Partita infinita al Gambino!

11' prova a scuotersi il Legino, ancora un angolo guadagnato, ancora Angeli non distante dal bersaglio grosso

9' riprende il gioco e subito un'occasione di testa per Angeli. Pallone non lontano dallo specchio, mani sul volto per il centrale del Legino

6' problemi alla caviglia per Stefanelli, entra Calabrese

1' si riparte!

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE
 

49' terminano i minuti regolamentari sulla punizione a lato di Palattella, tra poco i supplementari

45' saranno quattro i minuti di recupero

41' Frakulli per Cordì, ancora un cambio per la Sestrese

40' traversa Sestrese. il Legino deve stringere i denti e agguantare i supplementari

34' ammonito Ottavi

33' sembra stanca la squadra verdeblu, c'è troppa distana tra i reparti

31' IL NUOVO PAREGGIO DELLA SESTRESE! RASCHILLA' GRANDE GIRATA DI TESTA A TROVARE L'ANGOLINO BASSO, NULLA DA FARE PER ROSSI

29' Cavaliere per Marini, nuovo cambio Sestrese

28' Borriello esce su Alpicrovi, il giocatore del Legino a terra dopo il tocco dell'estremo difensore sulla schiena. Manata debole per convinvcere Campodonico ad assegnare il penalty

27' angolo Sestrese, Rebolini può girare di testa la sfera priva di marcatura, palla fuori di un metro alla destra di Rossi

25' Paina per Campus, proseguono le sostituzioni per il Legino

25' tentativo al volo di Cestelli dai 18 metri, pallone troppo rapido per trovare il tempo della giusta coordinazione

23' giallo anche per Campus, superata la metà ripresa

21' ammonito mister Lo Bartolo

19' Palattella per Xhakosi, secondo cambio Legino

18' Traversa Sestrese! sbaglia l'appoggio all'indietro Angeli, il neo entrato Nicoletti trova il lob a Rossi, il rimbalzo termina la propria corsa sul legno!

17' risponde la Sestrese: Martino per Nicoletti

16' Palomba per Olivero, primo cambio Legino

16' Castelli catechizza i suoi: "Facciamola girare, non buttiamo via il pallone"

14' giallo per Angeli

10' si lotta su ogni pallone al Gambino, gara molto spezzettata

5' punizione Legino, la palla rimbalza davanti alla porta verdestellata, Alpicrovi non riesce però a dar forza al tap in

1' inizia la ripresa, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO
 

48' bravo il portiere anche sull'ultimo intervento del primo tempo, squadre negli spogliatoi

47' punizione per Carminati, battuta debole intercettata da Rossi

45' saranno tre i minuti di recupero

40' sfortunato Gorrino! Ancora un tiro a porta sguarnita, salvataggio incredibile di testa sulla linea!

38' smanacciata provvidenziali di Rossi, la Sestrese ha guadagnato metri negli ultimi minuti

31' altra opportunità limpida per il Legino, bella iniziativa di Gorrino a sinistra, azione confusa e palla che arriva a Pescio decentrato a destra, la porta con Borriello a terra è spalancata, ma la retroguardia genovese riesce a contenere la battuta

30' Rebolini scalda il destro, blocca Rossi

25' IL LEGINO TORNA SUBITO AVANTI! CAMPUS!  INIZIATIVA PERSONALE DEL NUMERO 7, IL DESTRO DEVIATO SPIAZZA BORRIELLO!

22' IL PAREGGIO DELLA SESTRESE! ALLA PRIMA DISATTENZIONE DELLA RETROGUARDIA VERDEBLU ARRIVA IL PAREGGIO VERDESTELLATO, BRAVO CARMINATI A INCROCIARE DOVE ROSSI NON PUO' ARRIVARE

18' primo quarto d'ora a sole tinte Legino, grande approccio dei savonesi

18' vicino al raddoppio Pescio, mancino incrociato dal vertice dell'area piccola fuori di un paio di metri

16' Problemi per il portiere verdestellato Ferraro, entra Borriello

14' LEGINO IN VANTAGGIO! XHAKOSI! GRANDE SCAMBIO IN VELOCITA' AL LIMITE, IL NUMERO UNDICI CONTROLLA E BATTE FERRARO! VERDEBLU AVANTI!

10' controllo e tiro di Pescio dal limite, bello il movimento meno la mira

6' molto aggressivo il Legino in questo avvio, guadagna corner Ottavi con un tiro dal limite. Nulla di fatto dopo la battuta

4' gran bella cornice di pubblico al Gambino, l'impianto di Arenzano è stipato in ogni ordine di posto

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

LEGINO: Rossi, Alpicrovi, Trisciani, Angeli, Ottavi, Sadiku, Campus, Olivero, Pescio, Gorrino, Xhakosi.

A disposizione: Regazzoni, Paina, Palomba, De Fazio, Di Murro, Palattella, Galotto, Inturri.

Allenatore: Penna e Zunino
 

SESTRESE: Ferraro, Menegatti, Masieri, Castelli, Stefanelli, Cordì, Marini, Nicoletti, Raschillà, Rebolini, Carminati.

A disposizione: Borriello, Frakulli,  Calabrese, Mandrè, Graziani, Bersani, Martino, Giurdanella, Cavaliere.

Allenatore: Lo Bartolo
 

Arbitro: Campodonico di Chiavari

Lorenzo Tortarolo

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