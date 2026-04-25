Prima Categoria: Gli arbitri designati per le gare del fine settimana

GIRONE A
Albingaunia Sport Albenga – Cisano
Arbitro: Federico Gambaro (Genova)
Altarese 1929 – Ventimiglia Calcio
Arbitro: Fabio Cannella (Genova)
Andora 1966 – QuilianoValleggia
Arbitro: Giuseppe Simone Rodinò (Novi Ligure)
Dego Calcio – Borghetto S.S. 1968
Arbitro: Michele Calmatui (Genova)
Golfo Dianese 1923 – Cengio
Arbitro: Davide Laconi (Genova)
Oneglia Calcio – Camporosso
Arbitro: Manuel Rodio (Genova)
Ospedaletti Calcio – Virtus Sanremese Calcio
Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
San Filippo Neri Albenga – Bordighera Sant’Ampelio
Arbitro: Adnane Raddouh (Imperia)
GIRONE B
Audace Campomorone – Speranza 1912 F.C.
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
Bolzanetese Virtus – Veloce 1910
Arbitro: Tommaso Castellucci (La Spezia)
Campese F.B.C. – Sciarbo Cogo Calcio ASD
Arbitro: Nicola Garibaldi (Chiavari)
Dinamo Santiago – Virtus Don Bosco
Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)
Multedo 1930 – Voltri 87
Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)
Olimpic 1971 – Rossiglionese
Arbitro: Andrea Chiapolino (Chiavari)
Pegliese – Old Boys Rensen
Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
Rabona Via dell’Acciaio – Valsecca Sport Fun
Arbitro: Samuele Baccino (Savona)