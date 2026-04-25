Calcio, Prima Categoria B. Pazza idea quinto posto per la Veloce, lo Speranza non può sbagliare in casa dell'Audace

Sarà un sabato dai sapori diversi per Veloce e Speranza.
I granata, galvanizzati dal rendimento ottenuto dall’arrivo di mister Gerundo, scenderanno in campo sul terreno della Bolzanetese con la possibilità non solo di mettere in cassaforte la salvezza, ma anche di avvicinare — o addirittura superare — il quinto posto dei genovesi, ribaltando scenari di classifica che solo poche settimane fa sembravano lontani. Un piazzamento che, pur non garantendo l’accesso ai playoff per la regola dei sette punti, rappresenterebbe comunque un’ottima base di partenza in vista della prossima stagione.
Impegno delicato, invece, per lo Speranza, atteso sul campo dell’Audace Campomorone, penultima forza del campionato. I rossoverdi saranno chiamati a cercare punti pesanti in trasferta per consolidare la propria posizione e vivere con maggiore serenità il finale di stagione.
Nel pomeriggio si giocheranno anche Multedo–Voltri e Rabona–Valsecca.