Calcio | Legino. La Juniores vuole l'ultimo sigillo, alle 18:30 sarà sfida alla Sestrese per il titolo regionale

A meno di due anni dall’ultima affermazione, il Legino torna a giocarsi la possibilità di alzare la coppa del titolo regionale con la propria formazione giovanile.
Per la società si tratterebbe di un traguardo dal sapore speciale: da un lato la conferma della qualità del lavoro svolto nel vivaio, dall’altro un possibile sigillo conclusivo, visto che un successo questo pomeriggio ad Arenzano potrebbe rappresentare l’ultimo trofeo prima della fusione con il Savona.
Di fronte ci sarà la Sestrese, capace di chiudere la regular season con tre punti di vantaggio sui savonesi. In perfetto equilibrio invece gli scontri diretti, con una vittoria per parte, entrambe ottenute in trasferta (1-2 al Ruffinengo, 0-2 a Genova).
Il calcio d’inizio al Gambino è in programma alle 18:30: in caso di parità al novantesimo si procederà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.
La direzione dell’incontro è affidata a Campodocino della sezione di Chiavari. Webcronaca e livescore disponibili su Svsport.it.