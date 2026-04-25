Calcio | Vado. Ultime ore d'attesa, la squadra salirà a Romentino nella mattinata di domani

Il livello di adrenalina al quartier generale è in costante crescita, ma l’avvicinamento alla partita che potrebbe riportare il Vado in Serie C dopo 78 anni seguirà la consueta routine settimanale.
Rispetto ai piani iniziali, la squadra partirà alla volta di Romentino nella mattinata di domani: niente ritiro in Piemonte, dunque, ma sveglia di buon'ora e viaggio in pullman con destinazione la cintura novarese.
Al Beretta-Muttini il clima resta inevitabilmente segnato dalla retrocessione in Eccellenza, ma la società rossoverde punta comunque a una buona presenza di pubblico, aprendo gratuitamente i cancelli agli accompagnatori dei ragazzi del settore giovanile.
In casa Vado, infine, non sono attese sorprese per quanto riguarda i convocati di mister Sesia: al netto dei lungodegenti, Messina compreso, tutti gli effettivi dovrebbero essere a disposizione.