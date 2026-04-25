Calcio. Altarese, a fine stagione sarà separazione con mister Ponte

Il comunicato:

“A nome di tutta la Società Altarese, desidero esprimere il più sentito ringraziamento ad Alessio Ponte per il lavoro svolto in queste 2 stagioni.

La decisione di interrompere il nostro rapporto professionale al termine di questa stagione sportiva è stata presa di comune accordo, con la serenità e il rispetto reciproco che hanno sempre contraddistinto il nostro legame. Al di là dei risultati sportivi, ad Alessio va il merito di aver guidato il gruppo con integrità, dedizione e una visione che ha arricchito il nostro club”. Con queste parole il presidente della Asd Altarese, Piero Pansera, ha annunciato la fine del rapporto di collaborazione con mister Alessio Ponte, dal termine della stagione sportiva. Al mister tutt’a la società augura “le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, certi che saprà ottenere i successi che merita”. Dal canto suo il mister ha commentato: ““Ringrazio la società per la fiducia accordatami e per tutti gli sforzi compiuti in questi due anni, che mi hanno permesso di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Auguro all’Asd Altarese 1929 di raggiungere i migliori risultati in futuro.”