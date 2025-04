Calcio, Rappresentativa Under 18. Convocati liguri col contagocce, tra i ponentini ci sono Sicca del Vado e Ferrnate della Sanremese

La Liguria non è una terra per giovani, si sa, ma ancora una volta risulta davvero limitata la rappresentanza delle squadre della nostra regione nella selezione Under 18 del girone A di Serie D.

Tra i convocati il portiere Bodrato del Ligorna, il portiere Ferrante della Sanremese e il centrocampista Sicca del Vado.

In vista della Juniores Cup la Liguria affronterà i pari età della Sampdoria mercoledì prossimo a Bogliasco.

Portieri

Ettore Bodrato (Ligorna)

Amedeo Vendramini (Saluzzo)

Difensori

Federico Borgna (Chieri)

Thomas Ferrante (Sanremese)

Vincenzo Isoldi (Asti)

Simone Sacco (Chieri)

Rayan Sammouni (Bra)

Davide Tarucco (Chisola)

Centrocampisti

Vittorio Chiabotto (Bra)

Niccolò Milia (Saluzzo)

David Hoxha (Gozzano)

Alessandro Sicca (Vado)

Alessandro Silvestri (Chieri)

Andrea Vanegas (Asti)

Attaccanti

Manuel Ambrosino (Chisola)

Lorenzo Costa (Chisola)

Cristian Marmo (Chisola)

Matteo Massari (Borgaro)

Aleksander Stojmenoski (Asti)

Filippo Taverna (Derthona)