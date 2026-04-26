Calcio | Eccellenza. Il Pietra prova l'assalto al secondo posto, Carcarese al sigillo salvezza

Cala il sipario sulla stagione regolare del campionato di Eccellenza e l'ultima giornata si appresta a consegnare i verdetti definitivi in un clima di attesa, nonostante la vetta sia ormai blindata dal Millesimo che, forte dei suoi 62 punti, ha già festeggiato la promozione e si prepara alla passerella finale sul campo del Rivasamba. Se il primo posto è ormai storia scritta, la vera battaglia si accende per definire la griglia dei playoff, dove le squadre in zona azzurra cercano il miglior posizionamento possibile per garantirsi un vantaggio nella post-season.

Il Campomorone difende il suo secondo posto tra le mura amiche contro un Arenzano a caccia di punti salvezza, mentre il Pietra Ligure, distante una sola lunghezza, spera nel sorpasso ospitando un Bogliasco obbligato a un risultato utile per evitare la retrocessione diretta a causa della regola dei sette punti. Quarto posto blindato per la Fezzanese, attesa dal confronto contro l'Athletic. Scendendo verso il fondo della classifica, la tensione si fa palpabile per le compagini invischiate in zona playout: Arenzano, Voltrese, San Francesco Loano e Bogliasco giocheranno infatti novanta minuti al cardiopalma, consapevoli che ogni errore potrebbe costare caro nella lotta per mantenere la categoria.

La Voltrese sarà impegnata sul difficile campo della Genova Calcio, mentre il San Francesco Loano cercherà l'impresa in trasferta contro il Golfo Paradiso Pro Recco Camogli. Rotta a ponente per la Carcarese, attesa dal fanalino di coda Taggia: ai biancorossi sarà sufficiente battere i ponentini per ottenere la matematica salvezza. A completare il programma Molassana - Busalla.