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Calcio | 26 aprile 2026, 09:45

Calcio | Legino. Carella promette: "La società avrà visibilità anche col Savona. Juniores superlativa" (VIDEO)

"Dispiace per i danni al campo dell'Arenzano, li risarciremo. I ragazzi avrebbero però meritato una premiazione diversa"

Calcio | Legino. Carella promette: &quot;La società avrà visibilità anche col Savona. Juniores superlativa&quot; (VIDEO)

Pietro Carella aveva chiesto prima della partita ai suoi ragazzi una prestazione da "Leze" e la soddisfazione di arrivare al termine del proprio percorso calcistico con l'ennesima vittoria collezionata dal proprio settore giovanile.

La Juniores ha mantenuto fede al proprio impegno, vincendo ai rigori, dopo un bellissimo 3-3, contro la Sestrese.

Il presidente ha ribadito l'importanza della prestazione del team diretto dai tecnici Penna e Zunino, precisando alcuni passaggi dell'ormai imminente fusione contro il Savona.

La nota stonata è arrivata dai fatti post partita, con l'invasione di campo e i danni da parte dei tifosi, per i quali il Legino provvederà al risarcimento.

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Lorenzo Tortarolo

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