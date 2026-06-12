Ginnastica | "Holiday Vibes" per il saggio di fine anno della Polisportiva Quiliano

Il Palazzetto dello Sport di Quiliano ospiterà sabato alle 20:30 il tradizionale saggio di fine anno della sezione di Ginnastica Ritmica della Polisportiva Quiliano. Un evento che segna la conclusione della stagione sportiva e che quest’anno si sviluppa attorno al tema “Holiday Vibes”.

L’idea guida dello spettacolo è quella del viaggio: un percorso tra ambienti, sensazioni e immagini legate al mondo delle vacanze, reinterpretate attraverso musica e coreografie.

La prima parte della serata sarà dedicata al lavoro tecnico delle atlete. Ad aprire l’evento saranno le più piccole del Baby Corso, seguite dalle ginnaste dei livelli base, impegnate in esercizi con attrezzi e sequenze motorie costruite durante l’anno. Spazio poi al settore agonistico, che riproporrà le routine presentate nelle gare ufficiali, frutto di una stagione ricca di risultati a livello regionale e nazionale.

Non mancherà un momento dedicato alle atlete che si preparano alle Finali Nazionali di Rimini, in programma a fine giugno, a cui la società rivolge un sentito in bocca al lupo.

La seconda parte del saggio sarà invece interamente coreografica e tematica: il palazzetto si trasformerà in un mosaico di scenari estivi, dalle spiagge alle montagne, fino a composizioni ispirate ai viaggi e alla libertà delle due ruote.

Ingresso libero per il pubblico.