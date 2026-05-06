Calcio | Alassio e il sindaco Melgrati ricordano Evaristo Beccalossi: "Ricorderemo il tuo entusiasmo e la tua profonda umanità"

La notizia della scomparsa di Evaristo Beccalossi ha colpito profondamente la comunità alassino, complice il forte legame d'amicizia reciproca cementato nel corso degli anni.

Non a caso il sindaco Marco Melgrati ha voluto celebrare il ricordo dell'ex bandiera dell'Inter:

“Da parte mia, del vicesindaco Angelo Galtieri e di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimo il più sentito cordoglio e le nostre condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, grande campione e caro amico di Alassio, protagonista entusiasta della manifestazione benefica 'Footgolf in spiaggia' e di altre iniziative nella nostra città. Insieme a tanti momenti di vera allegria, ricordo con affetto quando, per il suo profondo legame con Alassio, aveva persino pensato di rilevare la squadra locale di calcio. Ci mancherai, Evaristo: ti ricorderemo sempre per il tuo entusiasmo, la tua simpatia e la tua profonda umanità”.



