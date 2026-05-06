Calcio | Seconda Categoria. La Priamar avanza ai playoff, la sintesi del match pareggiato con il Pallare (VIDEO)

La Priamar stacca il biglietto per la finale dei playoff di Seconda Categoria, dove ad attenderla ci sarà il Sassello per l’ultimo slot utile verso la Prima Categoria del girone savonese. Dopo una prima parte di gara priva di spunti, l’equilibrio si rompe al 78’: un tocco di mano in area ospite, giudicato falloso dall’arbitro, vale il penalty. Sul dischetto si presenta Andrea Amato, che realizza senza esitazioni. Nel finale Di Gregorio ristabilisce la parità, ma l’1-1 è sufficiente alla Priamar per guadagnarsi l’accesso all’ultimo atto.
PRIAMAR - PALLARE 1-1
Marcatori: 78’ Amato (rig.), 89’ Di Gregorio.
Priamar: Cambone, Palmiere, Basso, Djomi, Gavarone, Vaiarini (58’ Magnani; 70’ Caicedo), Chessa, Pescio, Tuci (72’ Casalinuovo), Amato (93’ Rocca), Vario (67’ realini). All. Ferraro D.
Pallare: Piantelli, Borkovic, Diop, Boudali (67’ Ferretti), Siri, Briano (55’ Gaudino), Ahmed, Ormenisan, Raimondo (79’ Di Gregorio), Hublina, Bellomia (80’ Resio).
All. Bagnasco M.
Arbitro: Daniele Santini di Savona.