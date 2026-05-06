Calcio | Tornei Estivi. La nona edizione della Savona Cup è in rampa di lancio!

️La Savona Cup è pronta a ripartire e annuncia ufficialmente l’apertura delle iscrizioni per la 9° edizione! Si rinnova così uno degli appuntamenti più attesi dell’estate savonese: il torneo di calcio a 7 che, anno dopo anno, è diventato un vero punto di riferimento del post-stagione.

Anche per il 2026 viene confermato il format vincente su tre campi: il “Rondoni” delle Trincee, lo “Scaletti” di Lavagnola e il “Maracanà Beach” delle Fornaci, pronti ancora una volta ad accendersi e ospitare squadre, spettacolo e tanto divertimento.

L’evento, come da tradizione, è patrocinato dal Comune di Savona e dal CONI, con la preziosa collaborazione della Libertas.

Da oggi è possibile iscriversi al torneo: per tutte le informazioni contattare Giacomo (347 2537005) e Gabriele (328 5483017).

Il calcio d’estate sta per tornare protagonista… voi ci sarete?

