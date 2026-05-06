Calcio | Carcarese. Al via il progetto di crowdfunding per il campo di San Giuseppe

“Adotta la tua zolla”, è questo il titolo del nuovo progetto di crowdfunding lanciato dalla ASD Carcarese volto alla rinascita del campetto di San Giuseppe, un luogo dove la società non solo intende far crescere e giocare i bimbi del proprio settore giovanile, ma anche ospitare iniziative sociali e aprire le porta ai giovani locali.

Molteplici i lavori che dovranno essere effettuati alla struttura e la società chiede aiuto alla comunità per completare il progetto. Nel dettaglio, i fondi raccolti con “Adotta la tua zolla” verranno destinati alla realizzazione del manto in sintetico, che prevede una spesa di 50mila euro. Mentre i costi per la riqualificazione di tribune, spogliatoi e illuminazione verranno sostenuti interamente dal club biancorosso.

Per partecipare alla raccolta fondi, basterà effettuare la propria donazione sulla pagina Ko-Fi della Carcarese, cliccando su questo link https://ko-fi.com/s/4da2166ea4 (disponibile sulla homepage del sito carcarese.it) oppure scannerizzando il QR code presente sulle locandine appese in paese.

In totale il campo è stato suddiviso in mille zolle da 2mx1m, ognuna dal valore di 50 euro. Tutti coloro che vorranno contribuire al progetto (privati o aziende) potranno adottare virtualmente una o più zolle, che prenderanno il nome del loro donatore. A tutti i donatori verrà rilasciato un certificato di ringraziamento e ai più generosi sarà riservato un posto in evidenza nel cartellone all’ingresso dello stadio che riporterà tutti i nominativi. Alle aziende che vorranno partecipare si chiede di contattare il cell. 345.6955697 (Edoardo) per maggiori informazioni.

“Ringraziamo di cuore tutti coloro che vorranno aiutarci a ridare il giusto splendore al campetto di San Giuseppe – commentano dall’ASD Carcarese – Il progetto di riqualificazione prevede un grande sforzo economico da parte della società e ogni contributo per noi è fondamentale per mettere a disposizione dei giovani e della comunità una struttura moderna e confortevole”.