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Calcio | 08 maggio 2026, 13:18

Calcio | Promozione. Le terne per titolo regionale, playoff e playout

Righetti di Genova dirigerà domani sera Albissole - Sammargheritese

Martino di Savona dirigerà Levanto - Tarros Sarzanese

Martino di Savona dirigerà Levanto - Tarros Sarzanese

Finale regionale Promozione

Albissole 1909 – Sammargheritese 1903
Arbitro: Francesco Righetti (Genova)
Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
 

Playoff Promozione

Savona F.B.C. 1907 – Sestrese Bor. 1919
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure)
Assistente 2: Francesco D’Andria (Chiavari)
 

San Cipriano – Angelo Baiardo
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Edoardo Bondi (Genova)
Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)
 

Playout Promozione

Levanto Calcio – Tarros Sarzanese
Arbitro: Andrea Martino (Savona)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Palmiro Lisei Scandale (Genova)
 

Superba Calcio 2017 Sq.B – Little Club James
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)
Assistente 2: Andrea Bordone (Chiavari)

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