Calcio | Promozione. Le terne per titolo regionale, playoff e playout

Finale regionale Promozione
Albissole 1909 – Sammargheritese 1903
Arbitro: Francesco Righetti (Genova)
Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
Playoff Promozione
Savona F.B.C. 1907 – Sestrese Bor. 1919
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure)
Assistente 2: Francesco D’Andria (Chiavari)
San Cipriano – Angelo Baiardo
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Edoardo Bondi (Genova)
Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)
Playout Promozione
Levanto Calcio – Tarros Sarzanese
Arbitro: Andrea Martino (Savona)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Palmiro Lisei Scandale (Genova)
Superba Calcio 2017 Sq.B – Little Club James
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)
Assistente 2: Andrea Bordone (Chiavari)