Calcio | Promozione. Playoff al via per il Savona, con un'orecchio al Brin di Cairo

La prima di tre partite: è questo l’obiettivo che il Savona si è posto alla vigilia della sfida playoff contro la Sestrese.

I biancoblù di mister Sarpero scenderanno in campo alle 16:30 al “Chittolina” con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finale del girone A.

Si preannuncia una gara intensa e giocata su ritmi elevati, vista la mentalità offensiva di entrambe le squadre. A legare Savona e Sestrese ci sarà però anche un insolito interesse comune: il tifo per la Cairese. In caso di sconfitta dei gialloblù contro l’Asti, infatti, non resterebbero posti disponibili per la promozione in Eccellenza, nemmeno — salvo eventuali ripescaggi — per la formazione che dovesse imporsi negli spareggi regionali.

Se invece i valbormidesi riuscissero a salvarsi, la strada verso il massimo campionato ligure rimarrebbe aperta. Il secondo ostacolo, in quel caso, sarebbe rappresentato dalla Praese, da affrontare domenica prossima.

La sfida tra gli Striscioni e i verdestellati si giocherà nei canonici 90 minuti: qualora anche i tempi supplementari si chiudessero in parità, sarebbe il Savona a proseguire il proprio cammino nel tabellone.

A dirigere l’incontro sarà Perassolo di Novi Ligure.

In programma anche l’andata dei playout tra Superba e Little Club James, con il ritorno fissato tra sette giorni.