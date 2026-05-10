Calcio | Ndiaye spacca la partita e salva la Voltrese, San Francesco Loano retrocessa in Promozione

VOLTRESE - SAN FRANCESCO LOANO 2-0 (62' e 93' Ndiaye)
48' NDIAYE! IL RADDOPPIO IN CONTROPIEDE DELLA VOLTRESE. FINISCE QUI L'ESPERIENZA IN ECCELLENZA DELLA SAN FRANCESCO
45' saranno sei i minuti di recupero
45' sostituzione Voltrese: Hodaj per De Mattei
42' esce Bonifazio, in campo Arimondo
42' Cirillo anticipa con bravura Hamati, fallo sull'estremo gialloblu
41' cartellino giallo per Cauteruccio
38' cambio Voltrese: entra Boero per Amendola
34' ammoniti Bonifazio e Lupi, clima tesissimo in campo
32' Oxhallari per Agate, il neo entrato va a destra per contenere Ndiaye
29' problemi per Morando, entra Lupi
26' Halaj gira di prima intenzione, attento Cirillo
21' cambio Loano: Brignoli sceglie Hamati, esce Carastro
18' con questo risultato Voltrese salva e Loano in Promozione. Serve un gol ai rossoblu
17' VOLTRESE IN VANTAGGIO! INCONTENIBILE NDIAYE A SINISTRA, PIATTONE SUL PALO LUNGO E GIALLOBLU IN VANTAGGIO
15' volata di Ndiaye sulla fascia mancina, Alberto mura in area
8' Entra Ndiaye per Robotti, primo cambio Voltrese
7' Balla ostacola il rinvio di Cirillo, ammonizione inevitabile per il centrale del Loano
3' corner Loano, Halaj riesce a colpire la palla nonostante la cattiva coordinazione, blocca Cirillo
1' inizia la ripresa, non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
47' termina il primo tempo, reti bianche al San Carlo
45' girata alta di Carastro, opportunità potenziale per la punta rossoblu
44' primo tempo in via di chiusura. Amendola non trova lo specchio dal limite. Gara tecnicamente fino ad ora avara di spunti
31' nuova occasione ospite. Sventagliata di Di Matteo per Auteri, pallone colpito di collo esterno senza però la dovuta precisione
29' palla contesa in area della Voltrese, Halaj tenta l'aggancio in qualche modo, Cirillo c'è
23' De Mattei in ritardo su Auteri: ammonito
17' palo di Amendola! In affanno la retroguardia di Brignoli in questo avvio
13' si vede la San Francesco, puntata di Cauteruccio dal limite, ottima l'idea per rubare il tempo a Cirillo, pallone alto di mezzo metro
9' ancora Voltrese- De Mattei trova il piattone in area, Scalvini blocca centrale
8' la Voltrese trova Amendola in posizione defilata, ottima la chiusura di Balla in corner. Pericolo per i rossoblu
4' Il Loano non vuole speculare: 4-4-2 ultra offensivo per Brignoli, con Cauteruccio e Auteri larghi a sostegno di Halaj e Carastro
1' si parte!
PRIMO TEMPO
VOLTRESE: Cirillo, Traverso, Robotti, De Mattei, Iraci, Pirozzi, Amendola, Chiodi, Greco, Morando, Mancuso,
A disposizione: Baratti, Hodaj, Boero, Siri, Lupi, Giambarresi, Casano, Ndiaye, Filippini.
Allenatore: Sciutto
SAN FRANCESCO LOANO: Scalvini, Parodi, Agate, Bonifazio, Balla, Alberto, Carastro, Di Lorenzo, Halaj, Auteri, Cauteruccio.
A disposizione: Barroero, Pare, Lingua, Rimondo, Oxhallari, Valentino, Hovvepian, Hamati.
Allenatore: Brignoli
Arbitro: Noto di Pisa
Assistenti: Di Benedetto e Pasquariello di Novi Ligure