Atletica Arcobaleno Savona: tanti risultati positivi tra Novara, Imperia e Busto Arsizio

E con la stagione outdoor che si scalda, si succedono (e sovrappongono) gli appuntamenti per i portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona.

I primi a scendere in pedana, in quel di Novara, sono i giovani martellisti juniores ovadesi Dario Perelli e Matteo Zaino, seguiti dal coach e mentore Alessandro Senelli.

Con l’attrezzo da 6 kg miglioramento per entrambi: Dario Perelli domina la gara e centra un probante 55.98! Alle sue spalle cresce bene anche Matteo Zaino, 4° posto e nuovo primato personale a 43.31.

Un attimo e ci spostiamo ad Imperia. Meeting Maurina e spazio ai velocisti.

Vittorio Anyanwu e Luca Biancardi centrano la finale dei migliori correndo i 100 in batteria rispettivamente in 10.76 e 10.80, in entrambi i casi con vento regolare. La finale li vede piazzarsi in 7° e 8° posizione, 10.72 per Vittorio e 10.76 per Luca, con vento appena sopra i 2 m/s (+2.1).

E ritorna agli ostacoli Anabel Vitale, reduce dalle ultime stagioni travagliate e purtroppo condizionate da gravi infortuni. E ritrova il sorriso, con due buone prove: 15.19 in batteria e 15.36 in finale, entrambi i crono realizzati con vento nella norma.

Il quattrocentista Federico Vaccari scende per la prima volta in stagione sotto i 50, con una buona prova che conclude in 49.94.

E gare anche a Busto Arsizio, in un contesto estremamente qualificato oltre che partecipato.

Filippo Bruno ne approfitta per ritoccare il personale alla prima uscita in stagione sulla sua distanza preferita, i 1.500 metri: 3.56.19 all’arrivo e buone sensazioni!

Sui 600 metri Gabriele Bargi, in ottime condizioni di forma, paga dazio nella bagarre iniziale, poi piazza un parziale forse troppo ambizioso… E chiude con qualche difficoltà ma un crono sicuramente interessante di 1.20.01.

Più regolare la distribuzione di Samir Benaddi, che realizza a sua volta una buona prestazione timbrando 1.20.46.